Mutter konnte nicht mehr helfen: Kind (2) fällt in Fluss – und stirbt

Tragischer Unfall im Landkreis Holzminden: Ein zwei Jahre alter Junge ist am Dienstag nahe der Stadt Bodenwerder in die Weser gefallen und gestorben. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte.

Demnach wurde das Kind aus der Weser gezogen, überlebte aber nicht. Die Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar. Weitere Details wollte die Polizeisprecherin mit Verweis auf die Ermittlungen und nötige Absprachen mit der Staatsanwaltschaft zunächst nicht nennen.

Bodenwerder: Kleinkind stürzt in die Weser und stirbt

Nach einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ kämpften Notarztteams längere Zeit um das Leben des kleinen Kindes. Die Mutter des Jungen soll demnach versucht haben, ihr Kind aus dem Fluss zu retten, erreichte es aber nicht mehr.

Dem Bericht zufolge zog ein Feuerwehrmann das Kind aus dem Wasser. Mehrere Rettungskräfte und Notfallseelsorger waren im Einsatz. (dpa/mp)