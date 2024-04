Besucher sauer! Monstertruck-Show in Hamburg vorzeitig abgebrochen – wegen der Abgase

Beim Monster Jam fahren große Trucks mit rasender Geschwindigkeit durch die Arena und zeigen Stunts und Tricks – zumindest normalerweise. Am Samstag fand die beliebte Show in der Barclays Arena in Hamburg statt. Doch die Veranstaltung wurde frühzeitig abgebrochen – aufgrund zu hoher Abgas-Werte.

Die beliebte Monstertruck-Show „Monster Jam“ ist derzeit erstmals auf Deutschland-Tour. Den Anfang sollte Hamburg machen, doch die erste Vorstellung am Samstag ab 13 Uhr lief anders als gedacht: Die Show wurde frühzeitig abgebrochen.

Monster Jam aufgrund zu hoher Kohlenmonoxid-Werte abgebrochen

Bereits um 13.12 Uhr wurde die Feuerwehr zur Barclays Arena alarmiert. Wie ein Feuerwehr-Sprecher auf MOPO-Anfrage mitteilte, sei ein zu hoher Kohlenmonoxid-Wert (CO) die Ursache dafür gewesen. Der Veranstalter hatte zuvor zu hohe CO-Werte in der Arena festgestellt. Die Feuerwehr führte dann laut Angaben des Sprechers Nachmessungen durch und kam zum gleichen Ergebnis. Daraufhin habe sich der Veranstalter dazu entschieden, die Show in zunächst reduzierter Form fortzusetzen. Letztendlich wurde die Show dann jedoch gänzlich abgebrochen.

Kohlenmonoxid entsteht bei der unvollständigen Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen und ist somit Bestandteil von Fahrzeugabgasen.

Monster-Jam-Besucher äußern ihren Frust auf Facebook

Besucherinnen und Besucher blieben enttäuscht zurück – und machten ihrem Ärger auf Facebook Luft: „Das war das schlechteste Event, was ich je erlebt habe! Es fing stark an, hat aber auch ganz schnell, ganz stark nachgelassen. Nach drei Runden kam eine Zwangspause, ohne dass es mit dem Publikum kommuniziert wurde!“, schreibt eine Besucherin. Auch andere User kritisieren eine mangelnde Kommunikation mit dem Publikum. Es habe eine lange Werbepause gegeben, die schließlich in der Absage der Show endete, heißt es in vielen Kommentaren.

Laut Feuerwehr-Sprecher wurde gegen 17 Uhr ein 11-jähriges Kind wegen des Verdachts auf zu hohe CO-Werte in ein Krankenhaus gebracht. Weitere mögliche Verletzte im Zuge der zu hohen CO-Werte wurden zunächst nicht bekannt.

Weitere Shows waren für Samstagabend um 19 Uhr und für Sonntag um 13 Uhr geplant – beide wurden von dem Veranstalter nun abgesagt. Eine Erklärung des Veranstalters bezüglich des Vorfalls wurde erst am Samstagabend veröffentlicht:

„Aufgrund operativer Einschränkungen wurden die Monster Jam Veranstaltungen, die für Samstag, den 6. April um 19 Uhr und Sonntag, den 7. April um 13 Uhr in Hamburg geplant waren, abgesagt. Wir danken für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten”, hieß es vonseiten der Veranstalter.

Betroffene Karteninhaber sollten sich den Angaben zufolge mit ihrer Ticketverkaufsstelle für eine Rückerstattung in Verbindung setzen.