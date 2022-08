Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Zug

Beim Zusammenstoß mit einem Zug ist ein Motorradfahrer an einem Bahnübergang im Landkreis Rotenburg/Wümme tödlich verletzt worden.

Der 46-Jährige habe den Bahnübergang am Bahnhof Elsdorf am Dienstagnachmittag überqueren wollen und dabei offenbar den sich nähernden Zug übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Schlimmer Unfall: Junger Motorradfahrer prallt gegen Baum – tot

Motorradfahrer stürzte und rutschte gegen Bahn

Der Mann stürzte und rutschte gegen die Bahn. Er starb noch an der Unfallstelle starb. (dpa/sd)