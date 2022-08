Schlimmer Unfall: Junger Motorradfahrer prallt gegen Baum – tot

Schrecklicher Unfall im Norden: Am Mittwochabend ist ein junger Motorradfahrer bei Jesteburg (Landkreis Harburg) ums Leben gekommen.

Der 22-jährige Biker war gegen 19 Uhr auf der K83 zwischen Lüllau und Reindorf unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad verlor. Der Mann kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Das Motorrad ging in Flammen auf, der 22-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die K83 musste für mehrere Stunden gesperrt werden, so die Polizei.