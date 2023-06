Mit Rattengift: Orchestermusiker im Norden soll drei Mordanschläge verübt haben

Ein Musiker des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters soll versucht haben, seine 93-jährige Mutter und zwei Orchesterkollegen mit Rattengift zu töten. Wegen versuchten Mordes an drei Menschen muss er sich ab dem 10. Juli vor dem Landgericht Hannover verantworten, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte.

Seiner Mutter soll er bei einem Besuch im Seniorenheim Gift in ihre Lebensmittel gemischt haben, so der Vorwurf. Die Seniorin soll in Folge eine Blutgerinnungsstörung erlitten haben, an der sie hätte versterben können. Eine Analyse ergab, dass die Seniorin das Gift Brodifacoum im Blut hatte.

Des Weiteren soll der Angeklagte Anfang September vergangenen Jahres zwei Kollegen auf einer Busreise einen mit Gift versetzten Knoblauchdip gereicht haben, um sie zu töten.

Der Musiker und die Musikerin des Sinfonieorchesters waren nach der Reise schwer erkrankt. Auch in ihrem Blut wurde das Gift Brodifacoum nachgewiesen.

Sie sollen ebenfalls Blutgerinnungsstörungen erlitten haben, die zu ihrem Tod hätten führen können. Das Gericht setzte zehn Verhandlungstage an. (dpa/vd)