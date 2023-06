Geldautomaten-Sprengung geht schief: Polizei sperrt Bank, Supermarkt und Straße

In Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) ist es in der Nacht zu Freitag offenbar zu einer missglückten Sprengung eines Geldautomaten gekommen. Das Gebäude der Volksbank-Filiale und die Ortsdurchfahrt wurden gesperrt.

Zunächst war den Beamten ein versuchter Aufbruch gemeldet worden. Nach Auswertung der Videoaufnahmen und Begutachten des Tatortes wurde dann klar: „Es dürfte sich um eine missglückte Sprengung gehandelt haben“, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmittag.

Sprengstoff-Experten untersuchen Tatort

Daraufhin wurden Sprengstoff-Experten des Landeskriminalamts angefordert, um den Automaten auf mögliche zurückgelassene Sprengstoffreste zu untersuchen. Dafür wurde das Gebäude, in dem sich Bank und Supermarkt befinden, sowie die Ortsdurchfahrt gesperrt. Am Mittag dann Entwarnung: Die Geschäfte konnten wieder öffnen, auch der Verkehr wurde wieder freigegeben.

Die Beamten bitten zudem Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern, möglicherweise zu Wagen im Bereich der Bank geben können, sich dringend bei der Kripo zu melden: Tel. 04181 2850. (dg)