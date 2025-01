Mieter ermordet! Junge Frau weiter auf der Flucht – womöglich ist sie bewaffnet

Nach dem gewaltsamen Tod eines 81-Jährigen in Rosdorf bei Göttingen sucht die Polizei weiterhin mit Hochdruck bundesweit nach der 22 Jahre alten Untermieterin des Rentners. Von der mutmaßlichen Mörderin fehle weiter jede Spur, gaben Polizei und Staatsanwaltschaft heute bekannt.

Bekannte hatten den 81-Jährigen am Freitagabend in seinem gemieteten Einfamilienhaus in Dramfeld gefunden. Das kleine Dorf gehört zu Rosdorf.

Die gesuchte Frau ist etwa 1,67 Meter groß, hat schulterlange wellige Haare und trägt vermutlich einen dunklen Parka, eine helle Hose und dunkle Boots.

Haftbefehl wegen Mordes

Die Ermittler warnen davor, sich der 22-Jährigen zu nähern oder sie anzusprechen. Stattdessen sollte sofort die Polizei alarmiert werden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie eine Waffe bei sich habe, sagte Andreas Buick, Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen. Gegen die Frau wurde vom Amtsgericht ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen.

Polizisten mit Polizeihund suchen in der Nähe des Tatortes nach Spuren. Nach dem Fund einer Leiche in einem Haus in Rosdorf im Landkreis Göttingen gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. picture alliance / dpa/Stefan Rampfel Polizisten mit Polizeihund suchen in der Nähe des Tatortes nach Spuren. Nach dem Fund einer Leiche in einem Haus in Rosdorf im Landkreis Göttingen gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus.

Gestern durchkämmten Polizisten abermals ein Waldstück bei Dramfeld, das zuvor mit einer Drohne mit Wärmebildkamera abgesucht worden war. „Man mutmaßte, dass sich die Verdächtige dort verborgen hielt“, sagte Buick. Die Suche, bei der auch Spürhunde eingesetzt worden waren, blieb zunächst erfolglos.

Das könnte Sie auch interessieren: Auf Flucht vor Vergewaltiger: 18-Jährige springt aus zehn Metern – und überlebt!

Die dringend Tatverdächtige war am Freitagnachmittag zuletzt gesehen worden. Sie war zu Fuß unterwegs am Ortsrand von Dramfeld. Den Ermittlern zufolge könnte sie auch in ein Auto gestiegen sein und den Landkreis Göttingen bereits verlassen haben. (dpa)