Meyer-Werft baut wieder Kreuzfahrtriesen – das ist diesmal anders

Kreuzfahrten stehen seit Jahren in der Kritik, die Ozeanriesen verbrauchen so viel Strom wie eine Kleinstadt und sind äußerst klimaschädlich. Jetzt hat die Reederei Disney Cruise Line ein Neues Schiff bei der Papenburger Meyer-Werft in Auftrag gegeben. Es soll nachhaltiger werden.

Der Kreuzfahrtschiffbauer Meyer-Werft hat einen weiteren Neubau für die Reederei Disney Cruise Line auf Kiel gelegt. Das neue Schiff „Disney Treasure“ verfüge wie sein im vergangenen Jahr abgeliefertes Schwesterschiff „Disney Wish“ über einen emissionsarmen Flüssiggasantrieb, teilte die Werft am Freitag mit.

Das Schiff soll nächstes Jahr vom Stapel gelassen werden

Mit der Platzierung des ersten Bauteils im mehr als 500 Meter langen überdachten Baudock habe die Schiffskörpermontage begonnen. Der Block für den Schiffsbug habe ein Gewicht von 710 Tonnen, sei 30,9 Meter breit, 23,3 Meter lang und 12,6 Meter hoch. Das neue Schiff habe mehr als 1240 Kabinen, die Fertigstellung sei für 2024 geplant.

Vor der „Disney Wish“ hatte die Werft nach eigenen Angaben bereits „Disney Dream“ und die „Disney Fantasy“ an die Disney Cruise Line abgeliefert. (mp/dpa)