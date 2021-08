Messerattacke in Flüchtlingsheim: Mann schwebte in Lebensgefahr – Verdächtiger gefasst

Bütlingen –

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einem Flüchtlingsheim in Bütlingen im Landkreis Lüneburg zu einer Messer-Attacke: Ein 24-jähriger Somalier alarmierte gegen 2.35 Uhr den Sicherheitsdienst, der wiederum die Polizei verständigte. Er hatte eine Stichverletzung mit einem Messer erlitten.

Nur wenige Minuten nach der Tat traf der erste Funkstreifenwagen am Tatort ein und leistete erste Hilfe. Das Opfer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach einer Notoperation stabilisierte sich seine Lage, der 24-Jährige muss allerdings weiterhin stationär behandelt werden.

Messerattacke in Flüchtlingsheim: Mann schwebte in Lebensgefahr

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind die Hintergründe und der Tatablauf immer noch unklar. Vor Ort ergab sich allerdings ein dringender Tatverdacht gegen einen 52-jährigen Landsmann des Opfers. Die Beamten nahmen ihn vorläufig in seinem Zimmer fest, er leistete keinen Widerstand. Der Beschuldigte soll zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert gewesen sein.

Am Sonntag wurde der Mann nach Polizeiangaben einer Haftrichterin am Amtsgericht Lüneburg vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der 52-Jährige, der sich zur Tat bislang nicht äußerte, wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (mhö)