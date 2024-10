Messerangriff am Straßenrand – vier Menschen schwer verletzt

Ein 32-Jähriger hat am Samstag im niedersächsischen Kreis Peine vier Menschen mit einem Messer angegriffen. Alle sind schwer verletzt worden. Was ist bisher über die Tat bekannt?

Der Angreifer habe am Nachmittag drei Männer sowie eine 48-jährige Frau mit einem Messer am Straßenrand im Ort Vallstedt schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Laut der „Peiner Allgemeinen Zeitung“ waren die Opfer dabei den Gehweg zu fegen oder befanden sich in ihren Vorgärten, als sie attackiert wurden. Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Polizei bislang völlig unklar.

Messerangriff in Peine: Mann (32) festgenommen

Der 32 Jahre alte mutmaßliche Täter aus Peine habe sich noch vor Ort von den Beamten widerstandslos festnehmen lassen. Die verletzten Männer sind 18, 66 und 73 Jahre alt. Die Verletzungen sind schwer, aber nicht lebensgefährlich. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Laut Polizei gibt es Hinweise darauf, dass beim Tatverdächtigen eine psychische Erkrankung vorliegen könnte. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/mp)