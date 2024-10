Boxen als Gewaltprävention – mit diesem Konzept holt Olaf Jessen (58) Kinder von der Straße und bringt sie wieder in die Spur. Vor mehr als zehn Jahren gründete er seinen Verein „Boxschool“, am Freitag wird er für sein Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Vielleicht ist er so erfolgreich, weil er selbst einmal wie die Jugendlichen war, mit denen sein Verein jetzt arbeitet: verhaltensauffällig und gewaltbereit. Über einen Mann, der die Kurve bekam – und jetzt anderen hilft, die so waren wie er.