Nach einer Messerstecherei in Delmenhorst am Sonntagabend ist auch das zweite Opfer gestorben. Eine 27-jährige Frau erlag am Dienstagabend in einer Klinik ihren schweren Verletzungen. Ein 23-Jähriger war bereits am Tatort verstorben.

Wie die Polizei Delmenhorst am Mittwochvormittag mitteilte, hatte sich die 27-Jährige zunächst nicht mehr in Lebensgefahr befunden. Ihr Zustand galt am Montag als stabil. Am Dienstagabend allerdings erlag sie ihren Verletzungen. Die Obduktion stehe noch aus.

Delmenhorst: Frau erliegt schweren Stich-Verletzungen

Der 34-jährige Tatverdächte befindet sich indes in Untersuchungshaft. Er wurde am Montag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass es offenbar einen zweiten Tatbeteiligten gibt. Ein 43-jähriger Delmenhorster befindet sich nach Polizeiangaben ebenfalls seit Montag in Untersuchungshaft. Für die weiteren Ermittlungen richtete die Delmenhorster Polizei eine Mordkommission ein. (fbo)