Mercedes landet auf Feld und fängt Feuer – Fahrer kommt ums Leben

Tödlicher Verkehrsunfall im Landkreis Rotenburg: Eine bisher noch nicht identifizierte Person ist in einem Mercedes in der Nacht zu Samstag in Bothel verbrannt. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Ein Autofahrer, der an der K209 unterwegs war, bemerkte den Mercedes gegen 1.20 Uhr: Das Fahrzeug stand in einem der Straße angrenzenden Feld und brannte. Die meterhohen Flammen breiteten sich auch auf das Feld aus.

Polizei will Unfall rekonstruieren

Die Feuerwehr löschte, konnte die Person in dem Wrack aber nicht mehr retten. Der Unfallhergang ist laut Polizei dank mangelnder Zeugen noch völlig unklar. „Wir versuchen nun, den Unfall genaustens zu rekonstruieren“, sagte ein Sprecher. Man gehe bisher aber davon aus, dass der Mercedes gegen einen Baum stieß, daher auf das Feld schleuderte und in Flammen aufging.

Die Identität der verstorbenen Person war zunächst unklar. Die Leiche wird in der Rechtsmedizin obduziert. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und ließen auch – für Übersichtsaufnahmen – eine Drohne in die Luft. (dg)