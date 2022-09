Mehrere Autos beschädigt: Betrunkene fährt 14 Kilometer auf der Felge

Verräterische Kratzspuren im Asphalt überführten sie: Eine betrunkene Autofahrerin wurde in Rinteln bei Minden von der Polizei aufgegriffen. Offenbar hat sie auf ihrer 14 Kilometer langen Chaos-Fahrt mehrere geparkte Autos gerammt.

Eine Streifenwagenbesatzung aus dem nahen Porta Westfalica in Nordrhein-Westfalen hatte an der Autobahnauffahrt Veltheim Kratzer im Asphalt entdeckt. Die Polizisten folgten der Spur 14 Kilometer weit bis ins niedersächsische Rinteln.

Auf der Ritterstraße entdeckten die Beamten die Frau aus Recklinghausen in ihrem Opel Meriva. An dem Minivan fehlte der vordere rechte Reifen. Die darunterliegende Felge war stark beschädigt. Zudem war die rechte Fahrzeugseite des Wagens fast komplett zerkratzt.

Rinteln: Betrunkene fährt auf Felge und rammt Autos

Beim Anblick der Polizisten versuchte die 49-Jährige noch zu flüchten, wurde aber gestellt. Die Beamten alarmierten daraufhin ihre zuständigen Kollegen von der Rintelner Polizei. Die riefen angesichts des offenbar schwerst betrunkenen Zustandes der Frau einen Rettungswagen und ordneten eine Blutprobe an – ein Atemalkoholtest war nicht mehr möglich.

Das könnte Sie auch interessieren: Biker radelt betrunken auf falscher Fahrbahnseite – zwei Verletzte

Während die Frau in eine nahe gelegene Klinik gebracht dort stationär aufgenommen wurde, machten sich die Polizisten auf die Suche nach weiteren Unfallspuren. In Rinteln entdeckten sie drei Autos, die augenscheinlich durch den blauen Opel Meriva beschädigt worden waren. Ein Seat Altea in der Schulstraße sowie ein VW Golf und ein Volvo in der Brennerstraße wiesen jeweils an der der Fahrbahn zugewandten Fahrzeugseite frische Beschädigungen auf. Dazu kamen noch die Schäden auf den 14 Kilometern Fahrbahndecke.

Wie die Frau den rechten Vorderreifen ihres Wagens verloren hat, ist noch nicht geklärt. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Frau noch mehr Schäden angerichtet hat. Betroffene können sich unter Tel. 05751/95450 melden. (mp)