Mehr als 100.000 Euro teuer: BMW-Hybrid-Renner gestohlen und ausgeschlachtet

Böse Überraschung in der Nikolausnacht: Im Kreis Emsland wurde ein mehr als 100.000 Euro teurer BMW gestohlen. Bereits am nächsten Morgen wurde das Auto wiedergefunden – allerdings fehlten zahlreiche Fahrzeugteile.

In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember wurde in Heede ein BMW i8 gestohlen. Das hochmotorisierte Hybrid-E-Auto – Spitze 250 km/h, Listenpreise ab rund 130.000 Euro – stand auf dem Parkplatz eines Hotels in der Straße „Green Energy Park“ und wurde zwischen 18 Uhr und 4.45 Uhr von dort entwendet.

Emsland: BMW i8 gestohlen und ausgeschlachtet

Lange musste die Polizei nicht nach dem Auto suchen: Schon am Freitagmorgen meldete ein Jäger den Sportwagen auf einem Feldweg nahe der Autobahnanschlussstelle Dörpen. Das Auto war allerdings weitgehend ausgeschlachtet.

Den Polizeibeamten vor Ort zufolge fehlten Dach, Sitze, Front- und Rückscheinwerfer sowie weitere technische Teile. Die Ermittlungen laufen. (mp)