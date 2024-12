Wer in Hamburg Rad fährt, lebt riskant – dieser Satz ist keine Neuigkeit mehr. Doch das Crash-Risiko ist ungleich verteilt, wie aktuelle Zahlen zeigen. Trauriger Spitzenreiter in der Unfallstatistik ist der Klosterstern (Harvestehude). An keinem anderen Ort wurden im vergangenen Jahr mehr Radfahrer bei Unfällen verletzt. Dabei wird seit Jahren versucht, den Kreisverkehr sicherer zu machen. Bisher ohne Erfolg. Dabei gibt es einen Vorschlag, wie man die Situation vor Ort sicherer machen könnte.