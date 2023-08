Massive Schäden entdeckt: A7 bei Hamburg heute teilgesperrt

Die Autobahnmeisterei Hittfeld hat bei einer Kontrolle der A7 in Richtung Hannover erhebliche Schäden an der Betonfahrbahn festgestellt. Für die Reparaturarbeiten ist an zwei Tagen eine Sperrung zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Egestorf im Landkreis Harburg notwendig.

Die Sperrung betrifft die beiden Überholfahrstreifen, sodass der Verkehr nur noch auf einem Fahrstreifen fließen kann. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Am Donnerstag ist die A7 von 9 Uhr bis 14.30 Uhr gesperrt.

A7 bei Hamburg: Tagesbaustelle am Donnerstag

Während der Maßnahme wird der Verkehr in Richtung Süden/Hannover einstreifig durch das Baufeld geleitet. Die massiven Schäden waren während einer Streckenkontrolle aufgefallen.

Das könnte Sie auch interessieren: Mercedes kracht in Bäckerei: „Ich dachte, es wäre ein Terroranschlag“

Witterungsbedingte Verschiebungen der Arbeiten seien möglich, hieß es weiter. (fbo)