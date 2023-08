Maschinenpistole und kiloweise Drogen beschlagnahmt: Großrazzia bei Hamburg

250 Polizisten: Streifenbeamte, Kripo-Ermittler, Spezialkräfte. Sie alle waren Sonntag im Großeinsatz, um vor allem in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg), aber auch in Hamburg zahlreiche Objekte zu filzen. Es geht um den Handel mit Drogen, alles im großen Stil aufgezogen und norddeutschlandweit vertrieben.

Um Punkt 12.30 Uhr am Sonntagmittag schlugen die Beamten zu: Bei den Razzien ging es um insgesamt 28 Objekte. Es waren größtenteils Wohnungen der Verdächtigen, aber auch ein – wie sich später herausstellte – illegal betriebenes Glücksspielcafé, in dem laut Polizei auch die Drogen verkauft worden sein sollen. 23 Objekte befanden sich in Buchholz, die anderen in Hamburg und den Landkreisen Rotenburg, Heidekreis und Göttingen.

Maschinenpistole, Luxuskarren und 150.000 Euro in bar

Die Beamten fanden dabei mehr als fünf Kilogramm Marihuana, etwa 500 Gramm Kokain, eine Maschinenpistole und eine Pistole nebst 250 Schuss Munition. Sie beschlagnahmten zudem fünf hochwertige Pkw der Marken Audi, BMW und Mercedes sowie 150.000 Euro – in bar.

„Uns ist ein wichtiger Schlag gegen den organisierten Drogenhandel in der Region gelungen“, sagte Hendrik Schulz, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes. Er ist sicher, dass „die Maßnahmen Wirkung bis in die Ebene der Endkunden“ zeigen werden.

Der Ermittlungskomplex, formal von der Staatsanwaltschaft Stade geführt, ist bereits seit Ende 2022 bei der Polizei in Bearbeitung. Das Verfahren richtet sich gegen insgesamt 21 Beschuldigte im Alter zwischen 22 und 40 Jahren. Sie stehen im Verdacht, von einem 27-Jährigen Drogen gekauft und danach weiterverkauft zu haben.

Der 27-Jährige sowie ein weiterer Beschuldigter wurden am Sonntag vorläufig festgenommen. Schulz ergänzt: „Sie werden am Montag einem Haftrichter vorgeführt.“ (dg)