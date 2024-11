Mann verfolgt Handydieb – und wird mitten in Fußgängerzone verprügelt

Einem jungen Mann wird in Wolfsburg das Handy entrissen. Er verfolgt den Dieb – und wird von diesem und einem Komplizen dann auch noch verprügelt.

Ein Unbekannter hat einem 24-Jährigen in Wolfsburg das Handy gestohlen. Kurz darauf sei der junge Mann von dem Unbekannten und einem mutmaßlichen Komplizen verprügelt und im Gesicht verletzt worden, heißt es von der Polizei. Demnach saß das Opfer am Freitag mit seinem Handy auf einer Bank in einem Einkaufszentrum. Plötzlich habe ihm ein Unbekannter das Handy entrissen und sei damit geflohen. Der 24-Jährige habe den Täter verfolgt und um Hilfe gerufen.

In der Fußgängerzone habe ein mutmaßlicher Komplize des Unbekannten den 24-Jährigen dann zu Boden gerissen und das Duo habe dann gemeinsam auf ihn eingeschlagen. Als Passanten sich einmischten, flüchteten die Täter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und suchte nach Zeugen. (dpa/mp)