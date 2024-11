Ein Jahr Polizeipräsident in Hamburg: Falk Schnabel (55) lud zu einer Bilanz, sprach über schwer erträgliche Kalifatsdemos, über Probleme mit Messergewalt und die jüngste Häufung von Schussvorfällen auf offener Straße – und was ihn, der schon Polizeipräsident von Münster und Köln war, in Hamburg besonders überrascht hat.