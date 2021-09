Mann stirbt bei Explosion in Mehrfamilienhaus

Ein Feuer hat einen Mann in Buxtehude-Neukloster (Landkreis Stade) am Sonntagabend das Leben gekostet. Aus bisher ungeklärter Ursache gab es eine Explosion in seiner Wohnung. 32 weitere Bewohner konnten von der Feuerwehr aus dem Mehrfamilienhaus gerettet werden.

Bewohner des Hauses hatten die Explosion am späten Abend der Feuerwehr gemeldet. Als diese eintraf, stieg dichter Rauch aus dem Dachgeschoss auf.

Die Einsatzkräfte retteten 32 Menschen aus den Wohnungen und begannen sofort mit den Löscharbeiten. Dabei fanden sie die Leiche eines Mannes in der von der Explosion betroffenen Wohnung.

Sachschaden beläuft sich auf 350.000 Euro

Die anderen Bewohner wurden von einem Notarzt und Sanitätern untersucht. Zwei von ihnen mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unverletzten konnten sich in einem Bus aufwärmen – die Rückkehr in ihre Wohnungen ist noch ungewiss.

Das könnte Sie auch interessieren: Wohnungsbrand im Norden – Feuerwehr Hamburg unterstützt

Durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen oder das im Erdgeschoss befindliche Restaurant verhindert werden. Dennoch beläuft sich der Sachschaden auf etwa 350.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des Unglücks aufgenommen. (prei)