Bei einem Wohnungsbrand in Ammersbek (Stormarn) wurde am Mittwochabend eine Person verletzt. Auch Retter aus Hamburg waren mit einer Drehleiter und einem Rettungswagen zur Unterstützung angerückt.

Wie ein Sprecher des Lagedienst der MOPO bestätigte, sei der Brand um 22.20 Uhr in einem Wohnhaus in der Georg-Sasse-Straße ausgebrochen. Weil befürchtet wurde, dass sich noch Menschen in dem Gebäude aufhielten, wurde die Alarmfolge auf „Menschenleben in Gefahr“ erhöht. Mehrere Wehren aus dem Umland rückten an. Darunter auch Kräfte der Feuerwehr Hamburg.

Wohnungsbrand bei Hamburg – Bewohner verletzt in Klinik

Der Wohnungsbewohner konnte von Feuerwehrmännern gerettet werden. Er kam verletzt in eine Klinik. Den Brand hatten die Retter rasch unter Kontrolle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.