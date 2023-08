Mann steht mitten auf Bundesstraße – Lkw fährt ihn tot

Am Dienstagabend erfasste ein Lkw-Fahrer einen Mann, der mitten auf der Fahrbahn einer Bundesstraße stand. Der Fußgänger starb noch am Unfallort. Die Polizei konnte weder die Unfallursache, noch die Identität des Verstorbenen ausmachen.

Ein Fußgänger ist auf der Bundesstraße 214 im Landkreis Diepholz von einem Lastwagen erfasst worden und ums Leben gekommen. Der Mann konnte bislang nicht identifiziert werden, so die Polizei am Mittwoch. Er stand am Dienstagabend in Höhe der Gemeinde Freistatt mitten auf der Fahrspur, als der Lastwagen eines 54-Jährigen ihn trotz Vollbremsung erfasste. Der Fußgänger starb noch am Unfallort.

Der Fahrer und sein 22 Jahre alter Beifahrer erlitten einen Schock, der jüngere Mann kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Identität des Opfers und zur Unfallursache dauern an. Die Unfallstelle wurde zwischenzeitlich gesperrt. (dpa/mp)