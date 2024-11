Streit! Mann setzt Frau an Autobahn bei Hamburg aus

Bei diesem Notruf waren selbst erfahrene Polizisten überrascht. Am Samstag meldete sich eine Frau vom Rastplatz Hittfeld-Süd (Landkreis Harburg) an der A1 und gab an, dass von ihrem Mann samt Auto jede Spur fehle. Nach und nach kam dann der Grund dafür heraus.

Wie die Polizei bekanntgab, war die Frau (46) aus Belgien zusammen mit ihrem Partner auf dem Weg in den Urlaub gewesen. Während der Fahrt gab es Streit. An der Raststätte habe man angehalten, damit die Frau das WC aufsuchen konnte. Als sie zum Auto zurückkehren wollte, waren Mann und Auto verschwunden.

Partner nicht erreichbar – Frau ruft die Polizei

Weil er nicht ans Telefon ging, wartete sie zunächst einige Zeit. Dann wandte sie sich an die Polizei. Versuche der Beamten, den Mann zu erreichen, waren zunächst nicht erfolgreich. Die Beamten nahmen die 46-Jährige mit zur Wache. Dort wurde sie später von ihren extra aus Belgien angereisten Eltern abgeholt.

Das könnte Sie auch interessieren: Leiche ohne Kopf am Elbufer gefunden: Auch die Mordkommission ermittelt

Aufatmen, als der Vermisste sich dann gegen Mitternacht telefonisch bei seiner Partnerin meldete. Er teilte ihr mit, dass es ihm gut gehe, er aber ein wenig Abstand benötige.