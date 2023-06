Mann guckt aus Bürofenster und entdeckt Leiche in Fluss

Eine leblose Person treibt in einem Fluss in der Osnabrücker Innenstadt. Ein Zeuge beobachtet das Geschehen aus seinem Büro und alarmiert die Polizei. Doch für den Mann im Fluss kam die Hilfe zu spät.

Polizei und Feuerwehr fanden die Leiche kurz nach Eingang des Notrufs gegen 7 Uhr am Mittwochmorgen am Ufer der Hase. Bei dem Toten handele sich um einen 35 Jahre alten Mann.

Osnabrück: Rätsel um toten Mann (35) in Fluss

Die Polizei habe sofort Ermittlungen am Tatort eingeleitet und Spuren gesichert. Hinweise auf Gewalteinwirkung konnten zunächst nicht gefunden werden, hieß es.

Denkbar sei daher auch ein Unfall. Auch Hinweise auf einen Suizid habe es zunächst nicht gegeben. Die Leiche sollte noch am Mittwoch in der Rechtsmedizin in Oldenburg obduziert werden.

Zuerst hatte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ über den Leichenfund berichtet. (dpa/fbo)