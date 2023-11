Laster verunglücken auf A1 – Autobahn gleich mehrfach gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw auf der A1 bei Wildeshausen sind drei Menschen verletzt worden. Die Autobahn wurde am späten Dienstagabend in Fahrtrichtung Bremen gesperrt. Am Mittwochmorgen kam es zu einer weiteren Sperrung – wieder unter Beteiligung eines Lastwagens.

Der Fahrer eines Lastwagens hatte am Dienstagabend wegen eines „körperlichen Mangels“ die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Lkw sei nach rechts von der Straße abgekommen.

Mehrere Lkw verunfallen auf der A1

Dabei habe er Bäume touchiert, sodass Äste und Fahrzeugteile auf die Autobahn flogen und nachfolgende Autos beschädigten. Außerdem sei der Tank des Lastwagens aufgerissen, wodurch mehrere Liter Diesel ausliefen. Die A1 in Richtung Bremen blieb die Nacht über gesperrt. In den frühen Morgenstunden um kurz nach 5 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei zur MOPO.

In Bremen selbst musste die A1 ab dem Mittwochmorgen erneut und voll gesperrt werden: Ein Lkw in Fahrtrichtung Hamburg war während der Fahrt zwischen Hemelingen und Mahndorf in Brand geraten. Laut Angaben der Polizei war zunächst nicht klar, wie lange die Vollsperrung andauern soll.

Der Lastwagen hatte Elektroschrott geladen und fing offenbar während der Fahrt Feuer. Der Brand konnte bereits durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Eine Spezialfirma muss nun den Lastkraftwagen entladen, um sicherzugehen, dass sich zwischen dem Elektroschrott keine Glutnester mehr befinden. Die Sperrung und die Ermittlungen zu dem Vorfall dauerten an. (dpa/mp)