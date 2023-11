Schwerer Unfall in Hamburgs City: Mehrere Verletzte und Tunnel-Vollsperrung

Schwerer Unfall in der Hamburger Innenstadt: Vor dem Alster-Ausgang des Wallringtunnels sind am Sonntagabend mehrere Autos miteinander kollidiert. Die Feuerwehr versorgte fünf Verletzte, der Tunnel wurde voll gesperrt.

Vier Fahrzeuge wurden bei dem Unfall auf dem Glockengießerwall (Altstadt), der sich gegen 21 Uhr zutrug, teils schwer beschädigt. Sie blockierten die beiden Fahrtrichtungen des Tunnels, standen wegen der Kollision mitunter quer zur Straße.

Unfall am Wallringtunnel: Größere Staus in der Innenstadt

Die Polizei musste den Tunnel für die Unfallaufnahme und die Rettungsmaßnahmen der Feuerwehr sperren. Der Verkehr wurde überirdisch vorbeigeführt. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen im Innenstadt-Bereich.

Die Feuerwehr versorgte fünf Verletzte, wie ein Sprecher sagte. Drei davon seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Person, die ebenfalls in einem der am Unfall beteiligten Autos saß, sei unverletzt geblieben.

Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Im Raum steht, dass ein BMW beim Spurwechsel von einem Taxi abgedrängt worden sein könnte. Der Verkehrsunfalldienst (VUD) der Polizei ermittelt. (dg)