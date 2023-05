Lkw-Unfall im Norden: Schweineköpfe rollen über Autobahn

Ein Lkw-Fahrer kommt in Verden von der Fahrbahn ab und fährt gegen einen Brückenpfeiler. Dabei verliert er einen Teil seiner sehr besonderen Ladung. Die Fahrbahn sieht nach dem Unfall gruselig aus.

Bei einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem zweiten Lkw auf der A27 sind zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Durch den Zusammenstoß verteilte sich die Ladung des einen Lkw auf der Fahrbahn – jede Menge Schweineköpfe.

A27 bei Verden: Lkw verliert nach Crash Schweineköpfe

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zu Dienstag in Höhe der Anschlussstelle Verden-Nord. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der eine Fahrer (53) von der Fahrbahn ab. Er fuhr gegen eine Schutzplanke und einen Brückenpfeiler. Dabei verlor er einen Teil seiner Ladung, die Schweineköpfe. Der Lkw stand demnach schräg auf der Straße.

Eine Lkw-Fahrerin, 65 Jahre alt, konnte nach den Angaben nicht rechtzeitig bremsen und rammte den querstehenden Lkw. Der 53-Jährige wurde eingeklemmt. Beide Fahrer mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die 65-Jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt.

Die Lkws wurden abgeschleppt. Die vom Unfall betroffene Brücke muss laut Polizei überprüft werden. Es wird von einem Gesamtschaden von etwa 400.000 Euro ausgegangen.

Die A27 in Richtung Hannover ist wegen des Unfalls seit dem frühen Dienstagmorgen gesperrt. Die Polizei rechnet damit, dass die Sperrung bis zum Nachmittag dauern wird, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Fahrbahn in Richtung Cuxhaven ist wieder freigegeben. (dpa/mp)