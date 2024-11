Leiche neben brennendem Fahrzeug gefunden – Polizei stellt Ermittlungen ein

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tod eines Mannes im Parkhaus Süd an der Rütgersstraße in Buchholz in der Nordheide eingestellt. Am frühen Morgen des 6. September hatten Rettungskräfte dort einen leblosen Mann neben einem brennenden Auto entdeckt. Der Vorfall sorgte für viele Fragen, doch die Ermittler konnten den Hergang letztlich nicht klären.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 29-jährigen Wohnungslosen, der in den Monaten zuvor bei Kontrollen an verschiedenen Orten in Niedersachsen angetroffen worden war. Die Obduktion ergab, dass er zum Zeitpunkt des Brandes noch lebte und Rauchgase eingeatmet hatte.

Keine Zeugen, keine Videoaufzeichnungen – Polizei stellt Ermittlungen ein

Hinweise auf eine Fremdeinwirkung konnten nicht gefunden werden. Ein Sachverständiger stellte fest, dass das Feuer von außen begonnen haben muss. Die Polizei geht daher von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Ob der Mann das Feuer selbst legte oder ob jemand anderes den Wagen anzündete, bleibt unklar. Da es weder Zeugen noch Videoaufzeichnungen gibt, konnten die Ermittlungen keine weiteren Erkenntnisse liefern. Das Parkhaus wurde durch den Brand beschädigt und ist teilweise gesperrt.