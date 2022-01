Feuer-Alarm im Landkreis Stade: Im leerstehenden Gasthaus „Kehdinger Hof“ in Freiburg an der Elbe ist in der Nacht zum Montag ein Großbrand ausgebrochen. Mehrere Häuser wurden evakuiert.

Glück im Unglück: Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Holzverkleidung im inneren Bereich des Gasthofes erschwerte die Löscharbeiten, die bis in die Morgenstunden andauerten.

Gasthof im Landkreis Stade abgebrannt – Millionen-Schaden

Der Gebäudekomplex wurde durch das Feuer total zerstört – ein Teil des Gasthofes stürzte ein. Der Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr auf etwa 1,2 Millionen Euro geschätzt. Umliegende Häuser wurden evakuiert, insgesamt acht Bewohner wurden in Hotels untergebracht.

Der Kehdinger Hof und sein Gästehaus liegen zentral an der Hauptstraße und stehen seit längerer Zeit leer. Zuletzt wurde das Gebäude als Objekt für Monteurswohnungen genutzt.

Rund 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Polizeibeamte und Tatortermittler aus Stade nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zu der derzeit noch unbekannten Brandursache auf. Genaue Ergebnisse werden laut der Polizei aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den nächsten Tagen anlaufen werden. (mp/dpa)