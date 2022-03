Lebensgefahr! Jugendliche fliegen aus Zug – und fahren auf Lokomotive mit

Diese Aktion hätte richtig schief gehen können: Zwei Jugendliche aus Höxter (NRW) haben sich am Sonntag an die hintere Lokomotive eines Metronoms gehängt, der mit 160 km/h Richtung Uelzen unterwegs war. Zuvor mussten sie den Zug aufgrund von schlechtem Benehmen verlassen.

Die Jugendlichen (15/16) waren am Samstagabend in Hannover in den Metronom Richtung Uelzen gestiegen. Doch sie hatten keine gültigen Fahrscheine und keinen Mund-Nasen-Schutz – dafür belästigten sie die anderen Fahrgäste. In Eschede wurden sie deshalb von einem Zugbegleiter von der Weiterfahrt ausgeschlossen.

Uelzen: Polizei schnappt schwarzfahrende Jugendliche

Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei Uelzen kletterten die Jugendlichen anschließend auf das Trittbrett und den Puffer der schiebenden Lokomotive und fuhren bis Unterlüß (Landkreis Celle) mit – sieben Minuten dauerte ihre wilde Fahrt.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Ein Augenzeuge setzte einen Notruf ab, als er auf die lebensgefährliche Situation aufmerksam wurde. Die Jugendlichen kamen jedoch heil davon. In Unterlüß kletterten sie von der Lokomotive und stiegen in den letzten Waggon. Sie verließen den Zug eine Station später in Suderburg und entfernten sich unerkannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Zug aus Hamburg kollidiert mit Auto – zwei Frauen haben großes Glück

Weit kamen sie jedoch nicht: Am Bahnhof Uelzen wurden sie um 13.39 Uhr bei der Überprüfung eines folgenden Zuges von Bundespolizisten ermittelt – diesmal immerhin mit gültigen Fahrkarten. Auf der Wache wurden ihre Personalien aufgenommen. Beide haben eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten erhalten. (vd)