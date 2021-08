In Rastede in Niedersachsen (Landkreis Ammerland) kam es am Montagabend zu einem tragischen Unfall. Ein 13-Jähriger ist durch die Lichtkuppel eines Schuldaches mehrere Meter tief gefallen. Der Junge wurde lebensgefährlich verletzt.

Laut Polizeiangaben kletterte der 13-Jährige gemeinsam mit zwei Freunden auf das Dach einer Rastedter Gesamtschule. Dort brach der durch eine Lichtkuppel ein und stürzte mehrere Meter tief in das Treppenhaus.

Niedersachsen: 30 Einsatzkräfte vor Ort

Durch den Sturz zog sich der 13-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort.