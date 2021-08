Kurioser Diebstahl im Norden: Naschkatze klaut 1120 Packungen Schokolade

Hameln –

Dieser Dieb ist bestimmt nicht auf Diät. Nach dem Hinweis aus einem Discounter in Hameln konnte die Polizei einen Mann festnehmen. Er hatte zuvor kiloweise Schokolade in einen Einkaufswagen gepackt und war ohne zu bezahlen durch die Kasse marschiert.

Wie die Polizei bestätigte, ereignete sich der Vorfall bei einem Supermarkt an der Fischbeker Landstraße in Hameln (Niedersachsen). Angestellte hatten die Polizei alarmiert, weil zwei Kunden einen mit Schokolade vollgepackten Einkaufswagen an der Kasse vorbei in Richtung Parkplatz schoben. Hier verluden sie die Naschereien. Bezahlt hatten sie die Ware aber nicht.

Nach kurzer Verfolgung konnte der Transporter samt Fahrer (43) gestoppt werden. Auf der Ladefläche des Wagens fanden die Beamten 1120 Packungen mit Schokoartikeln im Wert von 2200 Euro. Die Süßigkeiten füllten später ein komplettes Regal in der Aservatenkammer der Polizeistation. Der Dieb wurde festgenommen. Vom Komplizen fehlte jede Spur.