Kriminelle Leckermäuler klauen zentnerschwere Softeismaschine

Waren hier konkurrierende Eisverkäufer am Werk, oder doch nur Naschkatzen mit krimineller Energie? In der Gemeinde Wingst (Landkreis Cuxhaven) haben Diebe einen Eisverkaufsstand aufgebrochen. Das Objekt ihrer Begierde: eine zentnerschwere Softeismaschine! Jetzt ermittelt die Polizei.

Die Täter kamen in der Dunkelheit. In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte die Tür zu einem Eisverkauf an der Hasenbeckallee auf. Im Laden erbeuteten sie eine mehrere hundert Kilo schwere Softeismaschine, wie die Polizei bekanntgab.

Landkreis Cuxhaven: Diebe stehlen Softeismaschine

Wegen der Größe und des Gewichts der Beute gehen die Ermittler davon aus, dass die Diebe ein größeres Fahrzeug oder einen Transporter verwendeten, um die Maschine abzutransportieren. Der entstandene Sachschaden soll sich im fünfstelligen Eurobereich befinden.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer Hinweise auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder die Softeismaschine geben kann, soll sich bei der Polizei Cadenberge (Tel. 05777 800630) oder der Polizei Hemmor (Tel. 04771 6070) melden. (doe)