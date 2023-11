3,2 Promille! Trucker fährt in Schlangenlinien in den Gegenverkehr

Dass dieser Trucker überhaupt noch unfallfrei ins Führerhaus gekommen ist, grenzt an ein Wunder: Nach einer Crashtour ist ein Lastwagenfahrer am Montag auf einer Straße in Saterland (Landkreis Cloppenburg) von der Polizei gestoppt worden – mit einem extrem hohen Promillewert.

Eine Atemalkoholkontrolle habe einen Wert von 3,23 Promille ergeben, gab die Polizei bekannt. Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten die Polizei telefonisch auf den Lastwagen hingewiesen.

Polizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer in Saterland

Demnach fuhr der Lkw starke Schlangenlinien, geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte mehrfach die Leitplanke. Entgegenkommende Fahrzeuge hätten stark abbremsen müssen, um nicht mit dem Laster zusammenzustoßen.

Die Polizeibeamten, die den 60-jährigen Fahrer stoppten, untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen ihm den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel ab. Die Behörde sucht nach Zeugen, die zu der Fahrweise des Lkw-Fahrers Aussagen machen können. Verkehrsteilnehmer, die zum genannten Zeitpunkt auf der Koloniestraße in Saterland unterwegs waren und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen: Tel. (04491) 93390. (dpa/mp)