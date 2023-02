Vier Verletzte bei Frontal-Crash im Norden, darunter zwei Kinder

Schwerer Unfall im Landkreis Stade: Zwei Autos sind am Freitagnachmittag auf der Lindenallee in Sauensiek zusammengestoßen. Laut Polizei verlor eine 43-Jährige in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Fiat, der daraufhin den Gegenverkehr geriet. Dort kam es dann zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden VW Passat einer 44-Jährigen.

„Couragierte Autofahrer haben sofort angehalten“, wie ein Polizeisprecher sagt, die beiden Fahrerinnen, ein neun- und ein elfjähriges Mädchen aus dem Auto geholt und Erste Hilfe geleistet. In welchem Auto die Kinder saßen, ließ die Polizei offen.

Die vier Verletzten mussten ins Krankenhaus

Die Unfallbeteiligten erlitten alle leichte Verletzungen und kamen in Begleitung von Sanitätern und Notärzten in ein Krankenhaus. Feuerwehrkräfte sicherten derweil die beiden Fahrzeuge, die abgeschleppt werden mussten, nahmen dazu auch ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: „Hells Angel“ Peter Grabe: „Der Vollstrecker“ ist tot

Die Straße musste für längere Zeit gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen sei es nicht gekommen. Der Polizeisprecher: „Die Ermittlungen dauern an.“ Noch sei die genaue Unfallursache unklar. (dg)