Kleinflugzeug stürzt wenige Meter neben der A1 ab

Das ist gerade nochmal gut gegangen: Ein Pilot hat den Absturz mit seinem Ultraleichtflugzeug nahe Osnabrück am Donnerstag leicht verletzt überstanden. „Ihm ist nichts Schlimmes passiert“, sagte eine Sprecherin der Polizei. „Ein Rettungshubschrauber hat ihn nur zur Sicherheit in ein Krankenhaus geflogen.“

Der Absturz ereignete sich bei Lotte (Kreis Steinfurt) in Nordrhein-Westfalen nahe der Landesgrenze zu Niedersachsen direkt an der Autobahn A1. Die Strecke zwischen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen wurde am Abend in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, um darüberliegende beschädigte Stromleitungen zu überprüfen, wie die Autobahn Westfalen bei X, ehemals Twitter, mitteilte. Die Sperrung sollte bis in die Nacht dauern.

Pilot (71) verlor Kontrolle über das Flugzeug

Wie die Polizei berichtete, bereitete 71-Jährige gerade seine Landung auf dem Flugplatz Osnabrück-Atterheide vor, als er die Kontrolle über die Maschine verlor. Das Flugzeug streifte eine Hochspannungsleitung und einen Baum, bevor es in der Nähe einer Autobahnbrücke auf einer Grünfläche zu Boden kam.

Die Bergung ist nach Polizeiangaben kompliziert, weil sich das Flugzeug unter der Oberleitung befindet. Experten sollen ermitteln, wie genau es zu dem Absturz kam. (dpa)