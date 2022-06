Klapperschlange beißt Frau in die Hand – Lebensgefahr

Der Biss ihrer eigenen Schlange hat eine 35-jährige Frau aus Niedersachsen in Lebensgefahr gebracht. Zunächst war die Frau noch selbst in ein Krankenhaus gefahren – dort ging es ihr dann immer schlechter.

Die Frau war in ihrer Wohnung in Sehlde (Landkreis Wolfenbüttel) am frühen Sonntagmorgen von ihrer eigenen Klapperschlange in den Finger gebissen worden, teilte die Polizei mit. Der Zwischenfall habe sich gegen 1 Uhr ereignet.

Sehlde: Frau von eigener Klapperschlange gebissen

Die 35-Jährige war laut Polizei noch in der Lage, selber in ein Krankenhaus zu fahren. Ihr Zustand verschlechterte sich jedoch und sie wurde in die Medizinische Hochschule Hannover verlegt.

Dort wurde ein Gegenserum aus dem Tropeninstitut in Hamburg angeliefert. Die Frau hält in ihrer Wohnung auf einem Resthof laut Polizei etwa 70 bis 80 Schlangen.

Das könnte Sie auch interessieren: Drama an der Elbe: Jugendlicher springt ins Wasser und ertrinkt

Die Beamten schalteten die Umweltbehörde und das Veterinäramt Wolfenbüttel ein. (dpa/fbo)