Mega-Sperrung auf der A7: Spiegelglatte Fahrbahn wird nicht sauber

Dieser Fall ist selbst für Spezialgeräte zu hart: Seit Montagvormittag sind Reinigungsfahrzeuge auf der A7 bei Göttingen unterwegs, um die Fahrbahn von ausgelaufenem Paraffin zu reinigen. Bislang ohne jeden Erfolg.

Die Autobahn 7 in Südniedersachsen bleibt in Richtung Kassel wegen Reinigungsarbeiten vorerst gesperrt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte dort am späten Sonntagabend eine „weiße pulvrige Substanz“ verloren, bei der es sich vermutlich um Paraffin handelt. Dies wird vor allem für die Herstellung von Kerzen verwendet.

A7 bei Göttingen gesperrt: Fahrzeug verliert Paraffin

Die Reinigung mit 15 Spezialfahrzeugen habe nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Via Niedersachsen am Dienstag. Durch die Substanz sei die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Lutterberg an der Grenze zu Hessen extrem glatt geworden, hieß es.

Es sei davon auszugehen, dass die Autobahn auf einer Länge von rund 60 Kilometern am Dienstag und möglicherweise auch am Mittwoch gesperrt bleibe. Nach der Wiederfreigabe von Teilabschnitten würde dort vorerst Tempo 80 gelten, teilte die Autobahngesellschaft des Bundes am Dienstagnachmittag mit.

„Regen und die geringe Temperatur erschweren die Arbeiten“, so die Autobahngesellschaft. Der Regen würde bisherige Reinigungsergebnisse wieder verschlechtern. Nach wie vor würden Spezialfahrzeuge heißes Wasser unter Hochdruck anwenden, um den Stoff von der Fahrbahn zu lösen.

Paraffin ist nicht giftig, die wachsartigen Verschmutzungen haben aber nach Polizeiangaben die extreme Glätte verursacht. Daher wurde die Autobahn auf dem betroffenen Abschnitt in der Nacht zum Montag vollständig gesperrt. Die nahen Umleitungsstrecken waren völlig überlastet.

A7 bei Göttingen gesperrt: Umleitungen überlastet

Das Gebiet sollte weiträumig über Bielefeld und Paderborn umfahren werden. Auf den entsprechenden Autobahnen 2, 33 und 44 gab es laut den örtlichen Polizeistellen keine Beeinträchtigungen.

Die Polizei vermutet, dass ein Tanklaster die Flüssigkeit verloren hat, die dann angetrocknet sei. Die Beamten suchen weiter nach dem Verursacher der Verunreinigung, wie sie am Dienstag mitteilten. Möglicherweise habe er eine Ordnungswidigkeit begangen. Nach ersten Zeugenhinweisen wird davon ausgegangen, dass ein heller Tanklaster die Substanz verloren hat. Hinweise darauf, dass Klimaaktivisten verantwortlich seien, gebe es nicht, betonten die Beamten. (dpa/mp)