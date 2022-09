„Sensationell“: Seltene Briefmarken für sechsstellige Summe versteigert

Ein Käufer hat Briefmarken, bekannt als „Die Supereinheiten“ aus dem Sammelgebiet Oldenburg, am Samstag für 290.000 Euro ersteigert. Die seltenen Marken waren bei der Auktion mit 250.000 Euro an den Start gegangen. Den Zuschlag erhalten habe ein Käufer aus dem Saal, wie eine Sprecherin des Auktionshauses Heinrich Köhler in Wiesbaden mitteilte. Sie bezeichnete den Kaufpreis als „sensationell“. „Die Supereinheiten“ umfassen die komplette Markenausgabe von 1861 in unzertrennten Einheiten von jeweils sechs Marken.

Oldenburg hatte nach Angaben des Auktionshauses seinerzeit die Posthoheit über das eigene Gebiet. Auch eigene Postwertzeichen wurden herausgegeben – in sehr kleinen Auflagen.

„Supereinheiten“ für 290.000 Euro versteigert

„Die Supereinheiten“ bestehen den Angaben zufolge aus einem viertel Groschen orange, einem drittel Groschen moosgrün, einem halben Groschen dunkelbraun, einem Groschen blau, zwei Groschen rot und drei Groschen olivgelb.

Die seltenen Marken waren Teil der achten Briefmarken-Versteigerung der Sammlung des ehemaligen Tengelmann-Chefs Erivan Haub. Die Sammlung von Haub wird seit Sommer 2019 versteigert. Haub erwarb die Marken 1988 bei einer Versteigerung des Auktionshauses Heinrich Köhler, das diese „Supereinheiten“ zum ersten Mal bereits 1908 anbot. (dpa)