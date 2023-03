Junger Mann (21) rast gegen Scheune und löst Großbrand aus

Großeinsatz mit 130 Einsatzkräften im Landkreis Rotenburg: Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag in Zeven mit seinem Auto gegen eine Scheune gefahren und hat das Gebäude dabei in Brand gesetzt. Der Fahrer wurde schwer verletzt, eine weitere Person zog sich Brandverletzungen zu.

Laut Polizei kam der 21-Jährige kurz nach Mitternacht von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen die Wand der zwölf mal 50 Meter großen Scheune im Ortsteil Badenstedt. Er gab den Einsatzkräften gegenüber an, zwei Rehen auf der Landstraße ausgewichen zu sein.

Sein Auto fing bei dem Zusammenstoß an zu brennen. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, hatten zwei Zeugen den Fahrer bereits aus dem Wagen befreit und Erste Hilfe geleistet. Mit schweren Verletzungen wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Zeven: Auto kracht in Scheune – Großbrand mit zwei Verletzten

Der Unfallwagen vor der brennenden Scheune. Kreisfeuerwehr Rotenburg Der Unfallwagen vor der brennenden Scheune.

Der brennende Wagen setzte die Scheune in Brand. Der Inhaber versuchte mithilfe eines Traktors vergeblich, das brennende Auto von der Halle wegzuziehen. Dabei zog er sich laut Feuerwehr Brandverletzungen zu und kam in ein Krankenhaus nach Hamburg.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuer in 100 Metern Höhe: Hier brennt ein Windrad lichterloh

Die Scheune, in der Maschinen, Stroh und Futter gelagert waren, brannte vollständig ab. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte die Feuerwehr verhindern. Der entstandene Sachschaden soll ersten Schätzungen zufolge zwischen 500.000 und einer Million Euro liegen. (dpa/mp)