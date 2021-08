Die Bundespolizei hat am Samstag in Hannover eine Frau mit rund 3,3 Promille aus einem Zug geholt. Ein Zugbegleiter hatte die Beamten gerufen.

Die 23-Jährige habe sich zwar unauffällig verhalten, sei aber orientierungslos gewesen, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag mit. Sie war in einem Intercity aus Berlin unterwegs.

Die Bundespolizei nahm sie in Gewahrsam und verständigte die Amtsärztin. Die Frau aus dem Rhein-Sieg-Kreis musste den Angaben zufolge mehrere Stunden ausnüchtern. Am Sonntag setzten die Beamten sie zur Heimreise in einen Zug nach Essen. Die Frau werde demnächst von der Polizei eine Rechnung für die angefallenen Kosten bekommen, hieß es. (dpa/mp)