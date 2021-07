In der Nacht zu Dienstag ist ein Mann am Bahnhof Rothenburgsort ins Gleisbett der S-Bahn gestürzt – und befand sich dort wegen der stromführenden Schienen in akuter Lebensgefahr. Als Bundespolizisten am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Unglücksrabe selbst aus dem Gefahrenbereich gerettet.

Laut Polizei-Oberkommissar Rüdiger Carsten von der Bundespolizei passierte das Unglück gegen 0.50 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt torkelte ein Mann (41) über den Bahnsteig des S-Bahnhof Rothenburgsort.

Trunkenbold stürzt auf S-Bahngleise und hat großes Glück

Plötzlich kippte er nach hinten und fiel auf die Gleise. Direkt neben die Stromschiene mit 1200 Volt. Der Mann hatte großes Glück und kam damit nicht in Berührung.

Noch bevor alarmierte Bundespolizisten eintrafen, war er auf den Bahnsteig zurückgeklettert. Er verletzte sich bei dem Sturz am Kopf und am Arm. Die Beamten alarmierten einen Rettungswagen.

Bevor er in die Klinik transportiert wurde, veranlassten die Bundespolizisten einen Alkoholtest. Der ergab stolze 2,29 Promille. Nach Sichtung der Videoaufnahmen geht die Bundespolizei von einem alkoholbedingten Unfall aus.