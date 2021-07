Bundespolizisten haben am Samstagvormittag im Hauptbahnhof einen Mann festgenommen. Er hatte sich mit seiner Freundin lauthals in einem Burger-Restaurant gestritten. Weil sich der Mann partout nicht beruhigen wollte, überprüften die Beamten seine Personalien – und machten eine Entdeckung.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, geschah der Vorfall gegen 10.30 Uhr in der Filiale einer Burger-Kette in der Wandelhalle. Gäste riefen die Polizei, weil sich sich durch ein streitendes Pärchen gestört fühlten. Die Beamten sollen nach Angaben des Sprechers zunächst versucht haben, beruhigend auf den Mann (20) einzuwirken. Doch der stieß immer weiter verbale Attacken in Richtung seiner Freundin aus.

Streit in Burger Restaurant: Bundespolizei nimmt Mann fest

Als die Bundespolizisten schließlich die Personalien des 20-Jährigen überprüften, entdeckten sie, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stade gegen ihn vorlag. Er war mehrfach wegen des Erschleichens von Leistungen verurteilt worden, hatte aber die verhängte Geldstrafe nicht bezahlt. Weil er die 200 Euro Geldstrafe auch jetzt nicht aufbringen konnte, wurde er festgenommen. (ruega)