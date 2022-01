Ein Jugendlicher ist bei einem Sturz von einer Gleishalle in Oldenburg schwer verletzt worden.

Der 16-Jährige schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montag mit. Er soll am Sonntagabend mit einem gleichaltrigen Begleiter auf das Dach der stillgelegten Gleishalle in der Nähe des Hauptbahnhofs geklettert sein, um dort offenbar zu fotografieren.

Oldenburg: 16-Jähriger stürzte sechs Meter in die Tiefe

Beim Betreten einer lichtdurchlässigen Wellplatte stürzte der Jugendliche etwa sechs Meter tief in ein darunter liegendes Gleisbett.

Weil er danach nicht ansprechbar war, alarmierte der Begleiter den Rettungsdienst, der den Jungen in ein Krankenhaus brachte. (mp/dpa)