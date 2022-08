Jugendlicher im Norden von Zug erfasst – tot

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Montag in Ottersberg: Bei einer Gleisüberquerung wurde ein Jugendlicher von einem Intercity erfasst.

Ein Zug hat einen 14-Jährigen im Landkreis Verden erfasst und tödlich verletzt. Der Jugendliche starb an der Unfallstelle nahe dem Bahnhof in Ottersberg, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Zusammenstoß bei Gleisüberquerung

Demnach hatte der 14-Jährige am Montagabend versucht, die Gleise zu überqueren. In diesem Moment kam ein IC mit einem Tempo von rund 180 Stundenkilometern. Eine Schnellbremsung konnte den Zusammenstoß nicht verhindern.

Der 14-Jährige hatte sich demnach zuvor mit einem 15 Jahre alten Jugendlichen am Gleisbett aufgehalten. Dieser sowie die rund 250 Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt. Der IC-Fahrer wurde laut Polizei von einem Kollegen abgelöst, der die Weiterfahrt nach Bremen übernahm.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei Hamburg: Zwei Menschen (29/33) von Zug erfasst – tot

Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von einem Unfall aus. Die Bundespolizei und die Deutsche Bahn warnen erneut vor dem Betreten der Bahnanlagen: Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten könnten die Züge in der Regel nicht rechtzeitig bremsen, um Personenunfälle zu verhindern.

Die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen wurde für mehrere Stunden gesperrt. (dpa/mp)