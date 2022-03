In Unterkunft für Obdachlose: Mann bei Wohnungsbrand getötet

Bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft im niedersächsischen Landkreis Heidekreis ist ein 65-jähriger Bewohner ums Leben gekommen.

Das Feuer in der Unterkunft in Bad Fallingbostel brach gegen 17 Uhr am späten Mittwochnachmittag aus. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der 65-jährige Mann am Mittwochnachmittag nur noch tot aus der Brandwohnung im Obergeschoss geborgen werden.

Mann stirbt bei Brand in Obdachlosenunterkunft

Eine als erstes eingetroffene Polizeistreife habe zunächst einen weiteren Bewohner aus seiner Wohnung im Erdgeschoss befreit. Das Obergeschoss konnten die Beamten aufgrund der starken Brandentwicklung jedoch nicht betreten.

Die betroffene Wohnung sei vollständig ausgebrannt, so die Polizei. Die Ursache für das Feuer war am Donnerstagmorgen dabei noch unklar, wie ein Polizeisprecher weiterhin mitteilte.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften sei bei dem Brand im Einsatz gewesen, darunter etwa 120 Feuerwehrleute und mehrere Streifenwagen der Polizei. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die anderen Bewohner der Unterkunft erst einmal anderweitig vom Ordnungsamt untergebracht. (mp/dpa)