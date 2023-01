Ein Flughafen als Vorbild für den Kampf gegen den Klimawandel? Genau das wurde dem Helmut-Schmidt-Flughafen in Fuhlsbüttel am Mitwoch als Zertifikat ausgestellt – als erstem großem Airport in Deutschland überhaupt. Umweltverbände zeigen sich entsetzt. Dabei handele es sich lediglich um eine „klimapolitische Mogelpackung“.