Raser verliert die Kontrolle: Drei junge Männer im Norden in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall auf der K27 in Uelzen bei Lüneburg sind am Mittwochnachmittag drei junge Männer schwer verletzt worden. Laut Polizei verlor der 21 Jahre alte Fahrer des Volkswagen gegen 18 Uhr die Kontrolle in einer leichten Kurve.

Vorher waren die vier Männer – 18, 21, 21 und 22 Jahre alt – in einem Schnellrestaurant essen. Dann die Kurve: Der Fahrer bemerkte „vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit“ einen am Straßenrand abgestellten Pkw zu spät, so ein Polizeisprecher. Der 21-Jährige versuchte zwar noch, auszuweichen, verlor dabei aber die Kontrolle über seinen Wagen.

Motorblock wird aus Fahrzeug herausgerissen

Der Golf kam erst nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte dann nach rechts gegen einen Baum. Der Polizeisprecher: „Durch den Aufprall wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug herausgerissen.“

Die vier Männer konnten sich zwar noch selber aus dem Wrack befreien, mussten dann aber von Sanitätern und einem Notarzt versorgt: Die Verletzungen von drei der vier Insassen stuften die Retter als lebensgefährlich ein. „Die Heranwachsenden wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht“, so der Sprecher weiter. Auch zwei Helikopter waren im Einsatz.

Die K27 war für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Um die Unfallursache bzw. den Hergang genau rekonstruieren zu können, wurde eine Drohne eingesetzt. Den Schaden am VW beziffert die Polizei mit 8000 Euro. (dg)