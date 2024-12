In der Wohnung: Familie wärmt Getränke mit Grill auf – fünf Personen verletzt

Sie wollten Getränke in der Wohnung mit einem Grill erwärmen – und am Ende kam die Feuerwehr. Rettungseinsatz in der Straße Am Redder in Hittfeld (Landkreis Harburg) am Montagabend: Ursache war eine gefährliche Kohlenmonoxidvergiftung, die durch die Nutzung eines Grills in den Innenräumen ausgelöst wurde. Es gab fünf Verletzte.

Der Rettungsdienst wurde gegen 21.30 Uhr gerufen, nachdem eine Bewohnerin das Bewusstsein verloren hatte und gestürzt war. Beim Betreten des Hauses schlugen die Kohlenmonoxidwarngeräte der Einsatzkräfte sofort Alarm. Die Feuerwehr brachte daraufhin die sechs anwesenden Personen ins Freie und forderte Verstärkung an.

Kohlenmonoxid-Alarm: Grill im Haus bringt Familie ins Krankenhaus

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte die Familie zuvor auf der Terrasse gegrillt. Um Getränke aufzuwärmen, wurde die Grillschale mit glühender Kohle in die Wohnung gebracht. Dadurch sammelte sich eine lebensgefährliche Konzentration von Kohlenmonoxid in den Räumen.

Fünf der sechs Bewohner klagten über Symptome wie Übelkeit und Schwindel. Die Verletzten, darunter auch zwei Kinder, wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kinder kamen ins Kinderkrankenhaus Altona.

Ein Bewohner, der sich im Obergeschoss aufhielt, blieb unverletzt und konnte nach der Belüftung des Hauses zurückkehren.